Испания

Артур Кабрал может перебраться в испанский чемпионат.

Нападающий Базеля Артур Кабрал попал в сферу интересов каталонской Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, представители "блаугранас" уже получили несколько отчетов по выступлениям 23-летнего бразильца и его кандидатура была одобрена одним из скаутов Барселоны — Деку.

Также отмечается, что каталонский клуб может арендовать футболиста с обязательным правом выкупа в конце сезона за восемь миллионов евро. Однако трансфер состоится только в том случае, если Барселона кого-то продаст или снизить зарплаты своим игрокам.

В настоящее время Кабрал является лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, забив 13 голов в 13 матчах, а также он возглавляет гонку лучших снайперов Лиги конференций — 10 голов в 10 матчах.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.