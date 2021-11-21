Испания

Коуч каталонцев опроверг слухи об аргентинце.

Главный тренер Барселоны Хави заявил, что ситуация с нападающим Серхио Агуэро еще не решена окончательно и он и имеет шанс вернуться на поле.

"Не знаю ничего нового об Агуэро. Разговаривал с ним вчера, он был расслаблен. Информация, которая появилась в СМИ, неправдива. Нужно ждать и смотреть, мы все еще надеемся, что он сможет вернуться и играть в футбол", – рассказал Хави на пресс-конференции после матча с Эспаньолом.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 5 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Агуэро уже принял решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем и объявит об этом на следующей неделе.