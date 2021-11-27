Испания

Специалист рассказал о кадровой политике клуба на ближайшее будущее.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал об усилении команды в летнее трансферное окно и потенциале нынешнего клуба.

"В Реале все как прежде. Те же самые физиотерапевты, сотрудники, журналисты. Меняются только тренеры. Но самое важное, что не пропадет никогда — то же самое величие. Хотя клуб и испытал экономический ущерб, причиненный пандемией коронавируса.

До декабря 2022 года вы увидите новый Сантьяго Бернабеу. Что касается новых приобретений, то на летнее трансферное окно у Флорентино Переса грандиозные планы. Холанд и Мбаппе? Давайте не сейчас. Обсудим это позже".

Также итальянский специалист рассказал, как ему предложили вернуться в Реал перед началом сезона.

"Предложение от Реала стало для меня невероятным сюрпризом. Знаете, я никогда не терял контакт с клубом. Если бы это зависело от меня, то я бы остался здесь до конца жизни. Это лучшее место в футболе и лучшее место для жизни", — сказал Анчелотти.

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