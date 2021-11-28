Испания

Испанский специалист прокомментировал успех "сине-гранатовых".

Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес поделился своим мнением о победе над Вильярреалом (1:3) в матче 15-го тура Примеры.

"Мы не доминировали по ходу матча таким образом, как рассчитывали, но мы играли против очень хорошей команды.

Нам везло в некоторых отрезках, Вильярреал не заслуживал поражения. В этот вечер от нас потребовалось много усилий. Нам повезло с голом Мемфиса, это три золотых очка для нас", – приводит слова Хави издание Marca.

На данный момент Барселона занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 23 очка после 14 туров.

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