Испания

Состоялся заключительный поединок 15 тура испанской Ла Лиги.

В заключительном поединке пятнадцатого тура испанской Ла Лиги Осасуна на своем поле расписала мировую с Эльче.

Матч закончился со счетом 1:1. На гол с пенальти от хозяев в исполнении Анте Будимира в начале встречи, гости ответили точным ударом Фиделя в середине первого тайма.

После 15 игр Осасуна набрала 20 очков и заняла десятое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Эльче 12 баллов и 17 строчка.

Осасуна — Эльче 1:1

Голы: Будимир, 8 (с пенальти) — Фидель, 19.

Осасуна: Эррера — Видаль, Унаи Гарсия, Зубирия, Анхель — Барха (Торрес, 79), Ойер (Брашанац, 64), Монкайола, Рубен Гарсия (Санчес, 87) — Будимир (Авила, 79), Кике.

Эльче: Бадия — Сапата (Барраган, 85), Роко, Гонсалес, Мохика — Тете Моренте, Марконе (Гумбау, 60), Маскарель, Фидель (Хосан, 60) — Перес (Гути, 85), Бойе.

Предупреждения: Санчес — Фидель, Марконе, Маскарель.