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Наставник ПСЖ прокомментировал результаты голосования за обладателя Золотого мяча.

Новым обладателем Золотого мяча в 2021 году стал нападающий Пари Сен-Жермен Лионель Месси.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино дал свой комментарий относительно споров вокруг результатов голосования.

"Месси абсолютно заслуженно выиграл эту награду. Здесь не о чем спорить. Конечно, другие футболисты могут быть не согласны с этим, но Лионель полностью заслужил Золотой мяч", — заявил специалист в эфире RMC Sport.

Ранее победу Месси прокомментировал экс-футболист Интера Камьбяссо, заявив о том, что индивидуальные награды больше ничего не стоят.

Кроме того, Football.ua проанализировал результаты голосования и итоговую победу Месси.