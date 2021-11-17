ЧМ-2022. Отбор

В своем юбилейном поединке француз забил гол и отдал голевую передачу.

Сборная Франции в поединке отборочного цикла ЧМ-2022 обыграла Финляндию (2:0), чем помогла Украине занять второе место в группе и пройти в стыковые матчи.

В этом поединке принял участие французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который смог забить гол и отдать результативную передачу.

По информации журналиста Ромена Колле-Годена, эта игра стала 300 для 22-летнего француза на профессиональном уровне. Всего в этих матчах он забил 190 голов и отдал 93 результативны передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе впервые в карьере забил за Францию в четырех матчах подряд.