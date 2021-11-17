ЧМ-2022. Отбор
В своем юбилейном поединке француз забил гол и отдал голевую передачу.
Килиан Мбаппе, Getty Images
17 ноября 2021, 13:25
Сборная Франции в поединке отборочного цикла ЧМ-2022 обыграла Финляндию (2:0), чем помогла Украине занять второе место в группе и пройти в стыковые матчи.
В этом поединке принял участие французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который смог забить гол и отдать результативную передачу.
По информации журналиста Ромена Колле-Годена, эта игра стала 300 для 22-летнего француза на профессиональном уровне. Всего в этих матчах он забил 190 голов и отдал 93 результативны передачи.
Ранее сообщалось, что Мбаппе впервые в карьере забил за Францию в четырех матчах подряд.