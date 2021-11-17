ЧМ-2022. Отбор
Французский форвард находится в хорошей форме, о чем говорят его достижения.
Килиан Мбаппе, Getty Images
17 ноября 2021, 10:59
Сборная Франции в матче отборочного цикла ЧМ-2022 обыграла Финляндию (2:0), чем помогла Украине занять второе место в группе и пройти в стыковые матчи.
В этой встрече с финнами результативным ударом отметился французский нападающий Килиан Мбаппе.
По информации Squawka Football, Мбаппе впервые в своей карьере смог забить за национальную команду в четырех матчах подряд.
До игры с финнами, Мбаппе оформил покер в матче против Казахстана, после чего отметился голами во встречах Лиги Наций против Испании и Бельгии.
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