ЧМ-2022. Отбор

Французский форвард находится в хорошей форме, о чем говорят его достижения.

Сборная Франции в матче отборочного цикла ЧМ-2022 обыграла Финляндию (2:0), чем помогла Украине занять второе место в группе и пройти в стыковые матчи.

В этой встрече с финнами результативным ударом отметился французский нападающий Килиан Мбаппе.

По информации Squawka Football, Мбаппе впервые в своей карьере смог забить за национальную команду в четырех матчах подряд.

До игры с финнами, Мбаппе оформил покер в матче против Казахстана, после чего отметился голами во встречах Лиги Наций против Испании и Бельгии.

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