Испания

Наставник Сосьедада заряжен на борьбу против мадридского клуба.

Украшением 16-то тура испанской Ла Лиги станет "королевское" дерби между Реалом Сосьедад и Реалом Мадрид в Сан-Себастьяне.

Реал Сосьедад — Реал. Накануне

Накануне противостояния наставник "бело-голубых" Иманоль Альгуасиль провел пресс-конференцию, на которой заверил присутствующих в том, что его команда готова дать бой именитому оппоненту.

"Мы должны проявить индивидуальность и сыграть в собственном стиле, потому что напротив нас будет находиться лучшая команда Ла Лиги. Игроки Реала своими действиями в предыдущих играх только подтверждали этот статус.

В последнее время мы часто соревнуемся с Реалом Мадрид за какие-либо трофеи или позиции в чемпионате, поэтому намерены постараться обыграть их вновь. Посмотрим, что из этого выйдет.

Могу сказать с уверенностью, что наша цель — место в топ-4 Ла Лиги и при этом мы убеждены, что сумеем обыграть Реал на своем поле. Игроки сосредоточены только на том, чтобы подарить праздник нашим болельщикам", — заключил испанский наставник.

Напомним, что матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид состоится 4 декабря, начало в 22:00 киевскому времени.