Испания

Встреча с ровненцами стала юбилейной для уругвайца.

Матч 17-го тура УПЛ с Вересом (3:0) стал сотым для полузащитника Карлоса Де Пены в составе Динамо, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Уругвайский вингер вышел на поле на 86-й минуте поединка, заменив Беньямина Вербича, но отличиться результативными действиями не успел.

Де Пена присоединился к Динамо весной 2019-го на правах свободного агента. В футболке "бело-синих" 29-летний игрок отличился 19 голами и 19 ассистами.

Напомним, в сентябре Де Пена подписал новый контракт с Динамо, сроки которого не разглашались.