Украина

Уругвайский хавбек продолжит выступать в составе киевского клуба.

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании нового контракта с полузащитником Карлосом де Пеной.

Предыдущее соглашение с 29-летним уругвайцем заканчивалось в конце 2021 года, поэтому стороны заключили новый договор, о сроках которого не разглашается.

В нынешнем сезоне де Пена провел шесть поединков в составе "бело-синих", в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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