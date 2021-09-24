Уругвайский хавбек продолжит выступать в составе киевского клуба.
Карлос де Пена, ФК Динамо Киев
24 сентября 2021, 10:54
Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании нового контракта с полузащитником Карлосом де Пеной.
Предыдущее соглашение с 29-летним уругвайцем заканчивалось в конце 2021 года, поэтому стороны заключили новый договор, о сроках которого не разглашается.
В нынешнем сезоне де Пена провел шесть поединков в составе "бело-синих", в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.
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