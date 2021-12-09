Испания

Хавбек Севильи получил травму на тренировке команды.

Атакующий полузащитник Севильи и сборной Испании Сусо получил травму на тренировке и пополнил лазарет команды.

По информации Marca, у футболиста вывих лодыжки. Футболист пропустит около трех месяцев, однако по самым пессимистичным прогнозам сезон для хавбека может быть окончен.

Дополнительное медобследование ожидается в ближайшие дни, после чего Севилья объявит официальные сроки восстановления футболиста.

Ранее тяжелую травму плеча получил форвард "нервионцев" Эрик Ламела, из-за которой он пропустит около трех месяцев.