Хавбек Севильи получил травму на тренировке команды.
сусо, getty images
09 декабря 2021, 19:23
Атакующий полузащитник Севильи и сборной Испании Сусо получил травму на тренировке и пополнил лазарет команды.
По информации Marca, у футболиста вывих лодыжки. Футболист пропустит около трех месяцев, однако по самым пессимистичным прогнозам сезон для хавбека может быть окончен.
Дополнительное медобследование ожидается в ближайшие дни, после чего Севилья объявит официальные сроки восстановления футболиста.
Ранее тяжелую травму плеча получил форвард "нервионцев" Эрик Ламела, из-за которой он пропустит около трех месяцев.