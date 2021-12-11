Испания

Наставник Барселоны поделился мыслями относительно положения дел в команде.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес накануне матча с Осасуной рассказал о положении дел в команде.

Испанец затронул не только тему игры команды, но и будущих трансферов клуба.

"Нам нужно улучшить состав команды и январь — прекрасная возможность для этого. Мы должны всегда держать руку на пульсе. Мы уже встречались с Матеу Алемани, а затем меня ждут еще одни переговоры с руководством — встреча обещает быть продуктивной.

Что касается наших последних результатов — меня настораживают два поражения подряд. Не буду лукавить — Бавария гораздо сильнее, чем мы. Но это вопрос психологии, важно не ставить эти поражения на поток. В матче с Баварией бывали моменты, когда команда не понимала — где сейчас откроется футболист, что задумал соперник.

Нужно морально обнулиться и попытаться вывести футболистов на новый уровень. Необходимо проявлять еще больше профессионализма и самоотдачи", — приводит слова Хави ESPN.

Ранее Хави прокомментировал большое количество травм среди нападающих Барселоны.