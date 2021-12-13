Испания

Аргентинец не сможет продолжить выступления на профессиональном уровне.

Нападающий Барселоны Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры футболиста в ближайшее время, сообщает издание Marca.

По информации источника, в среду состоится специальное мероприятие, на котором аргентинский форвард сообщит о своем решении.

Напомним, у Агуэро были обнаружены проблемы с сердцем в конце октября. Предполагалось, что 33-летний игрок может вернуться после трехмесячного лечения, но его проблемы, похоже, оказались серьезнее.

Агуэро присоединился к Барселоне прошлым летом и успел провести 5 матчей, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Барселона может расторгнуть соглашения с Самуэлем Умтити и Филиппе Коутиньо.