Аргентинец не сможет продолжить выступления на профессиональном уровне.
Серхио Агуэро, Getty Images
13 декабря 2021, 12:41
Нападающий Барселоны Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры футболиста в ближайшее время, сообщает издание Marca.
По информации источника, в среду состоится специальное мероприятие, на котором аргентинский форвард сообщит о своем решении.
Напомним, у Агуэро были обнаружены проблемы с сердцем в конце октября. Предполагалось, что 33-летний игрок может вернуться после трехмесячного лечения, но его проблемы, похоже, оказались серьезнее.
Агуэро присоединился к Барселоне прошлым летом и успел провести 5 матчей, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Барселона может расторгнуть соглашения с Самуэлем Умтити и Филиппе Коутиньо.