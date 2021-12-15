Испания

По мнению трех клубов, это была незаконная сделка, которая наносит непоправимый ущерб всему испанскому футболу.

Мадридский Реал, Барселона и Атлетик сделали официальное заявление по поводу соглашения между испанской Ла Лиги и фондом CVC. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

"Реал, Барселона и Атлетик сообщают, что подали в суд на соглашения, принятые Ассамблеей Ла Лиги 10 декабря, которая одобрила так называемый Impulse Project, который Ла Лига намеревается осуществить с венчурным фондом CVC.

Это незаконная сделка, которая наносит непоправимый ущерб всему испанскому футбольному сектору и грубо нарушает самые элементарные принципы спортивного права и устава Ла Лиги", — говорится в заявлении клубов.

Ранее сообщалось, что Овьедо дал согласие на сотрудничество с фондом CVC, что оставило только три клуба против сделки.