Клуб ведет переговоры с инвестиционным фондом.
Жоан Лапорта, Getty Images
14 декабря 2021, 11:26
Каталонская Барселона ведет переговоры с инвестиционным фондом CVC по получению средств на зимние трансферы.
Посредником в переговорах между клубом и фондом выступает инвестиционный банк Goldman Sachs. Отметим, что в августе 2021 года он предоставил клубу 595 миллионов евро на финансирование.
Переговоры "сине-гранатовых" с CVC близки к успеху, так как стороны почти достигли договоренности. О сумме сделки пока не уточняется.
Отметим, что летом 2021 года руководство испанской Ла Лиги в лице президента Хавьера Тебаса заключило сотрудничество с люксембургским инвестиционным фондом CVC. После этого начались скандалы, так как федерация футбола посчитала эту сделку незаконной.
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