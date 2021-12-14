Испания

Клуб ведет переговоры с инвестиционным фондом.

Каталонская Барселона ведет переговоры с инвестиционным фондом CVC по получению средств на зимние трансферы.

Посредником в переговорах между клубом и фондом выступает инвестиционный банк Goldman Sachs. Отметим, что в августе 2021 года он предоставил клубу 595 миллионов евро на финансирование.

Переговоры "сине-гранатовых" с CVC близки к успеху, так как стороны почти достигли договоренности. О сумме сделки пока не уточняется.

Отметим, что летом 2021 года руководство испанской Ла Лиги в лице президента Хавьера Тебаса заключило сотрудничество с люксембургским инвестиционным фондом CVC. После этого начались скандалы, так как федерация футбола посчитала эту сделку незаконной.

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