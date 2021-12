В поединке 18 тура испанской Ла Лиги Севилья обыграла мадридский Атлетико со счетом 2:1.

По информации пресс-службы Ла Лиги, эта встреча стала 368 для полузащитника "матрасников" Коке в составе мадридской команды.

🎉 𝟯𝟲𝟴 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 🎉



©️ @Koke6 becomes the second player with most appearances for @atletienglish in #LaLigaSantander! 🔴🌟⚪️#SevillaFCAtleti pic.twitter.com/XgoO3Maj0D