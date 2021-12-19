Испания

Для 29-летнего испанца встреча с Севильей стала 368 в составе мадридской команды.

В поединке 18 тура испанской Ла Лиги Севилья обыграла мадридский Атлетико со счетом 2:1.

По информации пресс-службы Ла Лиги, эта встреча стала 368 для полузащитника "матрасников" Коке в составе мадридской команды.

Это второй результат в истории команды из Мадрида. Лидером по этому показателю является Аделардо Родригес, на счету которого 401 поединок в испанском чемпионате.

В нынешнем сезоне Коке провел 20 поединков, в которых отметился одним ассистом.