Для 29-летнего испанца встреча с Севильей стала 368 в составе мадридской команды.
Коке, Getty Images
19 декабря 2021, 00:15
В поединке 18 тура испанской Ла Лиги Севилья обыграла мадридский Атлетико со счетом 2:1.
По информации пресс-службы Ла Лиги, эта встреча стала 368 для полузащитника "матрасников" Коке в составе мадридской команды.
Это второй результат в истории команды из Мадрида. Лидером по этому показателю является Аделардо Родригес, на счету которого 401 поединок в испанском чемпионате.
В нынешнем сезоне Коке провел 20 поединков, в которых отметился одним ассистом.