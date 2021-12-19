Испания

33-летний хорват забил 56 голов в испанском чемпионате.

В поединке 18 тура испанской Ла Лиги Севилья минимально обыграла Атлетико (2:1). В этой встрече счет в матче был открыт на седьмой минуте, когда красивым дальним ударом отметился полузащитник "нервионцев" Иван Ракитич.

По информации OptaJose, для 33-летнего хорватского хавбека этот гол стал 56 в испанской Ла Лиге. По этому показателю Ракитич опередил Алена Петернаца и стал вторым в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги среди хорватов.

Лидирует в этом списке Давор Шукер, который забил 113 голов, выступая за Севилью и мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что Коке вышел на второе место в истории Атлетико по числу матчей в Ла Лиге.