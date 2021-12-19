Испания

Подопечные Диего Симеоне не могут прервать проигрышную серию.

Атлетико в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Испании уступил Севилье на выезде со счетом 1:2.

Для "матрасников" это было уже третье поражение подряд в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Ранее команда Симеоне уступила Мальорке (1:2) и Реалу (0:2).

Последний раз Атлетико проигрывал в трех матчах чемпионата Испании кряду еще в 2011 году — тогда было четыре проигрыша подряд.

Отметим, что исправить сложившуюся ситуацию и вернуться на победную тропу мадридцы могут в среду, 22 декабря, в матче против Гранады.

Напомним, что форвард Атлетико Луис Суарес переживает худшую безголевую серию в карьере в Испании — 7 матчей кряду.