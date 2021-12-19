Испания

Наставник Атлетико прокомментировал поражение от Севильи.

Мадридский Атлетико в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги потерпел поражение в гостевом поединке против андалузской Севильи (1:2), в результате чего рискует еще сильнее отстать от лидера чемпионской гонки, Реала, которому проиграл в недавнем дерби (0:2).

Севилья — Атлетико 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне по завершении игры прокомментировал неудачу своей команды, взяв ответственность за результат исключительно на себя.

"Мы начали игру достаточно хорошо, но затем произошел прекрасный гол Ракитича. После этого, в первой половине матча у нас больше не было никаких шансов. После перерыва игра вновь проходила под нашим контролем, а соперники старались много фолить, дабы останавливать наши атаки.

Думаю, моя команда сделала правильные выводы по ходу игры, поэтому смогла грамотно перестроиться. У меня было стойкое ощущение, что в этой игре мы точно сумеем забить гол, что и произошло, однако хоть какой-то результат мы так и не смогли удержать.

Мы не можем зацепиться за очки, поэтому находимся в очень тяжелой ситуации, тут скрывать нечего. Нам необходимо над этим работать и возвращать себе уверенность. Сейчас именно это является самым главным.

Когда я приходил в этот клуб 10 лет назад, у него тоже было отставание от лидера в 10 и более очков от лидера. Спустя период моей работы, мы вновь находимся в такой же ситуации. Следовательно, ответственность за такие выступления лежит только на мне. Будем работать над тем, чтобы это исправить.

Атлетико находится в непростой ситуации. Команда выложилась на все 100%, но не пришла к необходимому результату. У нас были моменты, был забитый мяч, но очков это не принесло. В конечном итоге, мы проиграли. Смысл футбола в том, что тот, кто забивает больше, — побеждает. Команде не хватает напористости", — заключил аргентинский специалист.

В следующем туре мадридский Атлетико сыграет гостевой матч против Гранады.