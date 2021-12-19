Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 18 тура испанской Ла Лиги Атлетик дома добыл волевую победу над Бетисом (3:2).

За первые 10 минут первого тайма команды сумели по разу отличиться. Вильямс вывел вперед хозяев, но Хуанми сумел сравнять счет на табло.

На 52 минуте Фекир сумел поразить ворота команды из Бильбао. Но Атлетик быстро отыгрался благодаря второму голу от Вильямса. На 90 минуте забил Де Маркос и принес хозяевам три очка.

Атлетик - Реал Бетис 3:2

Голы: Вильямс, 2, 72, Де Маркос, 90 — Хуанми, 6, Фекир, 52

Атлетик: Агирресабала, Лекуэ (Де Маркос, 55), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Весга (Саррага, 55), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 69), Уильямс (Морсильо, 82), Вильямс, Муниаин (Беренгер, 69).

Бетис: Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 83), Родригес (Эдгар Гонсалес, 67), Хуанми (Родри, 77), Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир.

Предупреждения: Фекир, Саррага, Родригес.