Испания

Аутсайдер испанского чемпионата быстро нашел замену для уволенного Хавьера Кальехи.

Алавес, который сегодня отправил в отставку главного тренера Хавьера Кальеху, на своем официальном сайте объявил о назначении нового специалиста на эту должность.

Новым наставником испанского клуба стал Хосе Луис Мендилибар, контракт с которым рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее 60-летний специалист тренировал Эйбар с 2015 по 2021 год, а до этого он работал с Леванте и Осасуной.

После 18 игр Алавес набрал 15 очков и занимает 18 место в турнирной таблице Ла Лиги.

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