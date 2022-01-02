Испания

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В поединке 19 тура испанской Ла Лиги Эльче на своем поле расписал мировую с Гранадой.

Команды закончили встречу без забитых мячей, несмотря на то, что с 47 минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Гонселеса.

После 19 игр у Гранады 23 очка и 12 место, а у Эльче — 16 баллов и 17 строчка.

Обзор матча:

Эльче — Гранада 0:0

Эльче: Бадия — Паласиос, Гонсалес, Бигас, Мохика — Маскарель, Гумбау — Тете Моренте (Хосан, 68), Пасторе (Верду, 54), Фидель (Милья, 69) — Каррильо (Пьятти, 80).

Гранада: Максимиано — Кини (Диас, 64), Санчес, Торренте, Нева — Пуэртас (Соро, 81), Милья, Гоналон (Руис, 81) — Суарес Чаррис, Мачис, Молина.

Предупреждения: Фидель, Пасторе, Тете Моренте — Мачис, Суарес Чаррис, Кини.

Удаление: Гонсалес, 47 (прямая красная карточка).