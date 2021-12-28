21-летний испанец подписал контракт до лета 2027 года.
Ферран Торрес, Getty Images
28 декабря 2021, 19:25
Новоиспеченный нападающий Барселоны Ферран Торрес прокомментировал свой переход из Манчестер Сити.
"Я очень счастлив присоединиться к этому великому клубу. Надеюсь, я буду продолжать расти как футболист и как человек и помогу Барселоне быть тем, чем она является — одним из лучших клубов в мире. Я очень рад быть здесь.
Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека, с идеальным тренером и клубом, который рад моему переходу. Теперь я с нетерпением жду возможности быть с командой", — приводит слова Торреса Sport.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 55 миллионов евро, включая возможные бонусы в размере 10 млн евро.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.