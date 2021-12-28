Испания

21-летний испанец подписал контракт до лета 2027 года.

Новоиспеченный нападающий Барселоны Ферран Торрес прокомментировал свой переход из Манчестер Сити.

"Я очень счастлив присоединиться к этому великому клубу. Надеюсь, я буду продолжать расти как футболист и как человек и помогу Барселоне быть тем, чем она является — одним из лучших клубов в мире. Я очень рад быть здесь.

Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека, с идеальным тренером и клубом, который рад моему переходу. Теперь я с нетерпением жду возможности быть с командой", — приводит слова Торреса Sport.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 55 миллионов евро, включая возможные бонусы в размере 10 млн евро.

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