Испания

Защитник намерен бороться за место в составе.

Барселона готова расстаться с Сержиньо Дестом в ближайшие трансферные окна, однако сам футболист не готов уходить.

Как сообщает издание Sport.es, американский защитник уверен, что может бороться за место в составе и приносить пользу команде.

В текущем сезоне Дест сыграл 16 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых отличился тремя голевыми передачами.

Напомним, что Барселоне пока что предлагают лишь арендное соглашение по Сержиньо Десту с правом выкупа.