Защитник намерен бороться за место в составе.
Сержиньо Дест, getty images
04 января 2022, 19:59
Барселона готова расстаться с Сержиньо Дестом в ближайшие трансферные окна, однако сам футболист не готов уходить.
Как сообщает издание Sport.es, американский защитник уверен, что может бороться за место в составе и приносить пользу команде.
В текущем сезоне Дест сыграл 16 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых отличился тремя голевыми передачами.
Напомним, что Барселоне пока что предлагают лишь арендное соглашение по Сержиньо Десту с правом выкупа.