Испания

Футболист получил отрицательный тест на коронавирус.

В 1/16 финала Кубка Испании Барселона в гостях встретится с Линаресом.

Каталонский клуб объявил заявку на предстоящий поединок. Так, Усман Дембеле сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет помочь своей команде. Кроме того, в список тех, кто может сыграть был включен Дани Алвес, который сейчас ожидает результатов тестирования.

Отметим, что Ленгле и Умтити не помогут своей команде из-за проблем с желудком.

Матч Линарес — Барселона состоится сегодня в 20:30 по киевскому времени.