Испания

Наставник Барселоны подвел итог матча 1/16 Кубка Испании против Линареса.

В 1/16 Кубка Испании каталонская Барселона добыла волевую победу над Линаресом, благодаря чему шагнула в следующий раунд (2:1).

Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес прокомментировал выступление своей команды, отметив характер футболистов.

"Это очень важная для нас победа. Хотелось бы отметить характер, который мои парни проявили во втором тайме. Поле было очень неудобным, но мы справились с трудностями. Счастлив, что сумели пройти дальше.

Мы пропустили из-за одной ошибки и потери концентрации. Во втором тайме мы были более подвижны, поэтому сумели переломить ход встречи", — приводит слова испанского наставника Marca.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Линарес — Барселона.