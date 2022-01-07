Уругваец перенесет операцию на руке.
Рональд Араухо, Getty Images
07 января 2022, 09:27
Защитник Барселоны Рональд Араухо пропустит несколько недель из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Mundo Deportivo.
Араухо получил перелом запястья в матче Кубка Испании против Линареса (2:1) и будет вынужден перенести хирургическое вмешательство. Если операция пройдет хорошо, то уругвайский хавбек сможет вернуться в строй уже спустя две недели.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 21 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что полузащитники Барселоны Педри и Ферран Торрес заболели коронавирусом.