Испания

Уругваец перенесет операцию на руке.

Защитник Барселоны Рональд Араухо пропустит несколько недель из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Mundo Deportivo.

Араухо получил перелом запястья в матче Кубка Испании против Линареса (2:1) и будет вынужден перенести хирургическое вмешательство. Если операция пройдет хорошо, то уругвайский хавбек сможет вернуться в строй уже спустя две недели.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 21 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что полузащитники Барселоны Педри и Ферран Торрес заболели коронавирусом.