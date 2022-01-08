Каталонский клуб объявил список футболистов, который могут принять участие в поединке Ла Лиги.
мемфис депай, getty images
08 января 2022, 10:26
В двадцатом туре Ла Лиги каталонская Барселона в гостях сыграет с Гранадой.
Мемфис Депай вернулся в заявку "блаугранас", вылечившись от коронавируса. Кроме того, отрицательный тест сдал Самуэль Умтити, который также сможет помочь своей команде в предстоящем поединке.
Матч между Гранадой и Барселоной состоится в 19:30 по киевскому времени.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.