Молодой вингер присоединился к каталонскому клубу.
Фабио Бланко Гомес, fcbarcelona.com
08 января 2022, 17:28
Нападающий Айнтрахта Фабио Бланко перешел в Барселону, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Бланко подписал контракт с каталонцами до июня 2024 года и начнет выступления во второй команде. Клаусула в соглашении молодого вингера составит 100 миллионов евро.
Бланко выступал в составе Айнтрахта с июля 2021 года, присоединившись из молодежной команды Валенсии. В футболке "орлов" 17-летний игрок отыграл 8 поединков, отличившись двумя голами и одним ассистом.
Напомним, на этой неделе Барселона представила нападающего Феррана Торреса.