Испания

Молодой вингер присоединился к каталонскому клубу.

Нападающий Айнтрахта Фабио Бланко перешел в Барселону, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Бланко подписал контракт с каталонцами до июня 2024 года и начнет выступления во второй команде. Клаусула в соглашении молодого вингера составит 100 миллионов евро.

Бланко выступал в составе Айнтрахта с июля 2021 года, присоединившись из молодежной команды Валенсии. В футболке "орлов" 17-летний игрок отыграл 8 поединков, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Напомним, на этой неделе Барселона представила нападающего Феррана Торреса.