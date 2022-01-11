Испания

Испанский полузащитник намерен бороться за свое место.

Полузащитник Реала Иско не собирается покидать Реал в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Marca, испанский футболист будет отклонять все предложения и хочет отработать шесть месяцев оставшегося контракта до конца.

Иско надеется, что привлечет интерес более серьезных клубов, когда станет свободным агентом.

29-летний Иско провел 38 матчей (12 голов) за национальную сборную Испании и выступал за Валенсию (7 матчей ща первую команду во всех турнирах, 2 гола), Малагу (82, 17) и Реал (345, 52).

Напомним, что на испанского полузащитника претендует Фиорентина, которая уже усилила свои ряды полузащитником Лилля Иконе и нападающим Герты Пьонтеком.