Италия

"Фиалкам" нужен полузащитник Реала уже в январе.

Фиорентина всерьез нацелилась на Иско, причем не собирается ждать до лета — уверяет Gazzetta dello Sport.

Атакующий полузащитник Реала не входит в планы Карло Анчелотти, поэтому новый контракт ему никто предлагать не будет, а срок действия нынешнего истекает в июне 2022 года.

Реал, естественно, будет не против получить какие-то деньги за игрока, который через полгода уйдет бесплатно, однако для этого необходимо получить согласие самого футболиста на переезд во Флоренцию.

Фиорентина намерена уже по итогам нынешнего сезона пробиться в еврокубки (идет на шестом месте), причем Лига конференций не является пределом мечтаний "скуадры виолы".

Фиорентина уже усилила свои ряды полузащитником Лилля Иконе и нападающим Герты Пьонтеком.

29-летний Иско провел 38 матчей (12 голов) за национальную сборную Испании и выступал за Валенсию (7 матчей ща первую команду во всех турнирах, 2 гола), Малагу (82, 17) и Реал (345, 52).