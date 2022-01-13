Испания

Тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал свой конфликт с защитником Барселоны Пике.

Во время полуфинала Суперкубка Испании Барселона — Реал возникла размолвка между главным тренером "бланкос" Карло Анчелотти и защитником "блаугранас" Жераром Пике, причину которой итальянский специалист пояснил на пресс-конференции после матча.

"Я попросил Пике выбить мяч, когда Винисиус получил травму, – цитирует Анчелотти Marca. – Ведь мы поступали именно так в первом тайме. Однако он ответил, что Барселона никогда так не поступает".

"Удивительно, если это так, но я такого не знал".

Мадридский Реал узнает своего соперника по итогу матча Атлетико — Атлетик, которые сыграют уже 13 января, в 21:00 по киевскому времени.