Испания

Хави считает защитника одним из ключевых исполнителей команды.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес прокомментировал планы клуба относительно защитника Рональда Араухо.

По словам испанского специалиста, приоритетная задача "блаугранас" — продление контракта с исполнителем.

"Наша приоритетная задача — продлить контракт с Араухо. Он очень важный исполнитель, у которого есть характер. Надеюсь, что мы достигнем соглашения, он очень многое дает команде", — заявил Хави в интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что действующий контракт Араухо рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Хави прокомментировал ситуацию вокруг Усмана Дембеле.