Наставник Барселоны высказался о ситуации вокруг французского хавбека.
дембеле и хави, фото барселона
19 января 2022, 14:20
Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Усмана Дембеле.
Напомним, каталонский клуб не намерен принимать далекие от реалий условия француза и может отстранить его от первой команды.
"Мы не можем ждать решение Усмана бесконечно. Или он подписывает контракт, или мы должны как можно скорее договориться о его продаже.
Я не рассматриваю возможность отправки его на трибуны как способ давления. Однако, он говорит, что хочет остаться, но при этом не подписывает контракт", — приводит слова испанского специалиста Фабрицио Романо.
Отметим, что по информации испанских СМИ, Дембеле требует зарплату в 40 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что француз пропустил тренировку Барселоны.