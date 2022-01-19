Испания

Наставник Барселоны высказался о ситуации вокруг французского хавбека.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Усмана Дембеле.

Напомним, каталонский клуб не намерен принимать далекие от реалий условия француза и может отстранить его от первой команды.

"Мы не можем ждать решение Усмана бесконечно. Или он подписывает контракт, или мы должны как можно скорее договориться о его продаже.

Я не рассматриваю возможность отправки его на трибуны как способ давления. Однако, он говорит, что хочет остаться, но при этом не подписывает контракт", — приводит слова испанского специалиста Фабрицио Романо.

Отметим, что по информации испанских СМИ, Дембеле требует зарплату в 40 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что француз пропустил тренировку Барселоны.