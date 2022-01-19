Испания

Благодаря победе и трем очкам команда из Виго поднялась на 12 место в Ла Лиге.

В поединке 21 тура испанской Ла Лиги Сельта на своем поле уверенно обыграла приехавшую в гости Осасуну со счетом 2:0.

Победу команде из Виго обеспечили забитые мячи в исполнении Уго Мальо и Сантьяго Мины во второй половине первого тайма.

Благодаря этой победе Сельта набрала 26 очков и поднялась на 12 место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, а у Осасуны 25 баллов и 13 строчка.

Сельта — Осасуна 2:0

Голы: Мальо, 29, Мина, 38.

Сельта: Дитуро — Мальо, Айду, Араухо, Галан — Мендес (Солари, 71), Белтран (Йокушлу, 79), Серви (Нолито, 79) — Суарес (Тапиа, 60) — Мина (Гальярдо, 71), Аспас.

Осасуна: Эррера — Видаль, Дуфур, Хуан Крус, Анхель (Торрес, 79) — Монкайола, Торро (Авила, 68), Брашанац — Барха (Бенито, 78), Р. Гарсия (Санчес, 79), Будимир (К. Гарсия, 69).

Предупреждения: Галан — Бенито, Видаль.