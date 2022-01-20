Испания

Хавбек близок к подписанию нового договора с каталонцами.

Полузащитник Гави должен в ближайшее время поставить подпись под новым контрактом с Барселоной, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Гави уже давно согласовал условия нового соглашения с каталонцами до 2026 года и сторонам осталось лишь официально оформить его. Из контракта молодого хавбека будет исключен пункт с клаусулой.

В текущем сезоне 17-летний игрок провел 25 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона надеется избавиться от нападающего Усмана Дембеле до конца января.