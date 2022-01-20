Хавбек близок к подписанию нового договора с каталонцами.
Гави, Getty Images
20 января 2022, 15:29
Полузащитник Гави должен в ближайшее время поставить подпись под новым контрактом с Барселоной, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Гави уже давно согласовал условия нового соглашения с каталонцами до 2026 года и сторонам осталось лишь официально оформить его. Из контракта молодого хавбека будет исключен пункт с клаусулой.
В текущем сезоне 17-летний игрок провел 25 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона надеется избавиться от нападающего Усмана Дембеле до конца января.