Хавбек планирует продолжить выступления в испанском клубе.
Аднан Янузай, Getty Images
23 января 2022, 09:55
Полузащитник Аднан Янузай может в ближайшее время продлить соглашение с Реал Сосьедадом, сообщает издание Mundo Deportivo.
Действующий контракт Янузая с Сосьедадом истекает в июне, но он готов остаться в испанском клубе. В подписании бельгийского вингера ранее были заинтересованы Наполи, Барселона и Вест Хэм.
Янузай выступает в составе Сосьедада с 2017 года, перейдя из Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "королевских", отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Реал Сосьедад арендовал полузащитника ПСЖ Рафинью.