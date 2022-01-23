Испания

Хавбек планирует продолжить выступления в испанском клубе.

Полузащитник Аднан Янузай может в ближайшее время продлить соглашение с Реал Сосьедадом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Действующий контракт Янузая с Сосьедадом истекает в июне, но он готов остаться в испанском клубе. В подписании бельгийского вингера ранее были заинтересованы Наполи, Барселона и Вест Хэм.

Янузай выступает в составе Сосьедада с 2017 года, перейдя из Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "королевских", отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал Сосьедад арендовал полузащитника ПСЖ Рафинью.