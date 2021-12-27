Испанский клуб взял 28-летнего бразильца в аренду.
Рафинья Алькантара, ФК Реал Сосьедад
27 декабря 2021, 22:36
Реал Сосьедад на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником ПСЖ Рафиньей Алькантарой.
Арендное соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано до конца нынешнего сезона.
Действующий контракт хавбека с парижанами рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в пяти матчах за ПСЖ и не отметился результативными действиями.
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