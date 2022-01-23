Испания

Француз снова не попал в заявку каталонского клуба.

В воскресенье, 23 января, Барселона проведет выездную встречу с Алавесом в 22-м туре испанской Примеры.

Главный тренер Барселоны Хави определился с заявкой команды на матч и решил снова не включать нападающего Усмана Дембеле. Французский форвард испортил отношения с руководством каталонцев и теперь не входит в их планы.

Ранее сообщалось, что Барселона надеется избавиться от Дембеле до конца января.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 11 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Матч Алавес – Барселона состоится сегодня и начнется в 22:00 по киевскому времени.