Испания

Команда Карло Анчелотти провела очередной невыразительный поединок.

В поединке 22 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле смог спастись от поражения Эльче. Матч закончился со счетом 2:2.

Уже на 24 минуте гости были вынуждены провести замену, так как Тете Моренте получил повреждение и был заменен на Фиделя. Спустя девять минут команда Карло Анчелотти получила право на пенальти, после того как в штрафной гостей был сбит Винисиус Жуниор. Однако Карим Бензема не реализовал пенальти — впервые за Реал.

Затем на 42 минуте гости вышли вперед — Йохан Мохика запустил Фиделя по левому флангу, после чего тот классно выполнил навесную передачу в штрафную на линию вратарской, откуда Лукас Бойе головой пробил точно в ворота вернувшегося в ворота "сливочных" Тибо Куртуа.

В начале второго тайма Реал мог получить право на второй пенальти, когда в чужой штрафной упал Эден Азар. Арбитр сначала указал на точку, но после просмотра видеоповтора он изменил свое решение и отменил одиннадцатиметровый удар.

Подопечные Карло Анчелотти пытались создавать моменты у ворот соперника и порой они доходили до опасных ситуаций, но мяч никак не хотел залетать в ворота Эльче. На 76 минуте произошел еще один шоковый момент для болельщиков "сливочных" — Бойе классно обыграл двоих игроков Реала и отдал мяч на правую сторону штрафной, откуда Милья пробил точно в ворота, удвоив преимущество гостей.

Спустя пять минут Реал все же получил право на второй пенальти. После навеса с углового мяч зацепил руку Мильи и после просмотра повтора с помощью системы ВАР был назначен одиннадцатиметровый удар. На этот раз приговор взялся исполнять Лука Модрич и хорват не подвел — 1:2.

Однако и это было еще не все. Уже в компенсированное время Винисиус Жуниор с левого фланга выполнил подачу точно на линию вратарской, откуда Милитао головой вколотил мяч в сетку — 2:2!

Также отметим, что команды встречались между собой в Кубке Испании три назад и тогда "сливочные" с трудом выбили соперника, забив два гола в концовке второго овертайма.

После 22 игр у Реала 50 очков и первое место в турнирной таблице Ла Лиги, впереди Севильи, у которой 46 баллов. У Эльче 23 очка и 15 место.

Реал — Эльче 2:2

Голы: Модрич, 82 (с пенальти), Милитао, 90+2 — Бойе, 42, Милья, 76.

Реал: Куртуа — Васкес (Вальверде, 79), Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос (Родриго, 64) — Азар (Иско, 81), Жуниор, Бензема (Йович, 58).

Эльче: Бадия — Мохика, Гонсалес, Верду, Сапата — Милья, Гумбау, Гути, Тете Моренте (Фидель, 24) — Перес (Хосан, 88), Бойе.

Предупреждения: Милитао, Жуниор, Алаба — Фидель.

На 33 минуте Бензема не реализовал пенальти (мимо).