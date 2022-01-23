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Реал — Эльче, Getty Images
23 января 2022, 21:45
В поединке 22 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле расписал мировую с Эльче (2:2).
Счет в матче был открыт на 42 минуте, когда результативным ударом в составе гостей отметился Бойе. При этом в первом тайме Бензема не реализовал пенальти. Затем на 76 минуте гости удвоили преимущество усилиями Мильи. Однако несмотря на это команда Карло Анчелотти не сдалась и спустя шесть минут Модрич реализовал пенальти, а на второй компенсированной минуте Милитао принес "сливочным" ничью.
Обзор матча:
Реал — Эльче 2:2
Голы: Модрич, 82 (с пенальти), Милитао, 90+2 — Бойе, 42, Милья, 76.
Реал: Куртуа — Васкес (Вальверде, 79), Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос (Родриго, 64) — Азар (Иско, 81), Жуниор, Бензема (Йович, 58).
Эльче: Бадия — Мохика, Гонсалес, Верду, Сапата — Милья, Гумбау, Гути, Тете Моренте (Фидель, 24) — Перес (Хосан, 88), Бойе.
Предупреждения: Милитао, Жуниор, Алаба — Фидель.
На 33 минуте Бензема не реализовал пенальти (мимо).