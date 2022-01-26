Ивуарийский хавбек летом может стать свободным агентом.
Франк Янник Кессье, Getty Images
26 января 2022, 01:17
Полузащитник Милана Франк Янник Кессье может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает CCMA.
По информации источника, руководство каталонского клуба намерено укрепить среднюю линию команды в летнее трансферное окно и главным кандидатом на переход в стан "блаугранас" является 25-летний ивуариец.
Барселона хочет воспользоваться тем, что у футболиста заканчивается контракт с "россонери" в конце нынешнего сезона и стороны никак не могу найти компромисс по новому соглашению.
Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Помимо Барселоны, в услугах футболиста заинтересованы еще несколько клубов.
В нынешнем сезоне Кессье провел 21 поединок, в которых забил пять голов и отдал один ассист.