Испания

Бразильский защитник "сливочных" пропустит три поединка.

Трехматчевая дисквалификация защитника мадридского Реала Марсело в Кубке Испании оставлена в силе, сообщает AS.

Напомним, 33-летний бразилец получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Испании против Эльче.

Один из матчей футболист пропустит за красную карточку, а еще две встречи — за то, что раскритиковал арбитра после игры.

Таким образом, Марсело не сможет помочь "сливочным" в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика, а также пропустит полуфинальные матчи, если Реал обыграет "басков".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.