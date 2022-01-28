Бразильский защитник "сливочных" пропустит три поединка.
Марсело, Getty Images
28 января 2022, 08:59
Трехматчевая дисквалификация защитника мадридского Реала Марсело в Кубке Испании оставлена в силе, сообщает AS.
Напомним, 33-летний бразилец получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Испании против Эльче.
Один из матчей футболист пропустит за красную карточку, а еще две встречи — за то, что раскритиковал арбитра после игры.
Таким образом, Марсело не сможет помочь "сливочным" в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика, а также пропустит полуфинальные матчи, если Реал обыграет "басков".
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