Англия

Хи Чан Хван с 1 июня станет полноправным игроком "волков".

Арендованный на сезон у РБ Лейпциг корейский нападающий Хи Чан Хван с 1 июня подпишет полноценный контракт с Вулверхэмптоном — сообщил официальный сайт клуба АПЛ.

Контракт с "волками" игрок национальной сборной Южной Кореи (43 матча, 7 голов) подпишет до лета 2026 года.

26-летний Хван выступал за Лиферинг (31 матч во всех турнирах, 13 голов), РВ Зальцбург (126, 45), Гамбург (21, 2), РБ Лейпциг (29, 3) и Вулверхэмптон (15, 4).