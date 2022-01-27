Испания

Воспитанник каталонцев возвращается в Испанию.

Нападающий Вулверхэмптона Адама Траоре близок к переходу в каталонскую Барселону.

По информации Фабрицио Романо, клубы договорились об аренде футболиста до конца этого сезона с правом выкупа за 30 млн евро.

Кроме того, "блаугранас" будут полностью покрывать зарплату Траоре. Ожидается, что о сделке официально будет объявлено в пятницу.

Траоре принял участие в 23 матчах этого сезона в составе "волков", сумев забить при этом один мяч.

Transfermarkt оценивает испанца в 28 млн евро.

Отметим, что Барселона установила потолок зарплат для всех новичков с лета 2022 года.