Испания

Габонец готов сыграть в составе каталонского клуба.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может дебютировать в составе Барселоны уже в этот уикенд.

Барселона испытывает кадровые проблемы и готова использовать нападающего, который провел считанные дни в команде. Габонский форвард приступил к тренировкам с "сине-гранатовыми" и может выйти на поле во встрече с Атлетико.

Напомним, Обамеянг присоединился к Барселоне в последний день зимнего трансферного окна из Арсенала. Ранее сообщалось, что "канониры" будет выплачивать часть зарплаты нападающего до лета.

Матч Барселона – Атлетико в 23-м туре Примеры состоится в воскресенье, 6 февраля, и начнется в 17:15 по киевскому времени.