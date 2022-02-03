Габонец готов сыграть в составе каталонского клуба.
Пьер-Эмерик Обамеянг, instagram.com/fcbarcelona
03 февраля 2022, 15:24
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может дебютировать в составе Барселоны уже в этот уикенд.
Барселона испытывает кадровые проблемы и готова использовать нападающего, который провел считанные дни в команде. Габонский форвард приступил к тренировкам с "сине-гранатовыми" и может выйти на поле во встрече с Атлетико.
Напомним, Обамеянг присоединился к Барселоне в последний день зимнего трансферного окна из Арсенала. Ранее сообщалось, что "канониры" будет выплачивать часть зарплаты нападающего до лета.
Матч Барселона – Атлетико в 23-м туре Примеры состоится в воскресенье, 6 февраля, и начнется в 17:15 по киевскому времени.