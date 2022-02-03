Испания

Французский футболист получил повреждение.

Защитник Клеман Ленгле может не сыграть в ближайших поединках Барселоны из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, французский центрбек получил повреждение мышц левого бедра на тренировке команды. Сроки восстановления 26-летнего игрока пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Ленгле провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг может дебютировать в составе Барселоны в воскресном матче с Атлетико.