Испания

Форвард "басков" поделился своими мыслями после игры с Реалом.

Нападающий Атлетика Алекс Беренгер прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании против мадридского Реала (1:0).

Отметим, что единственный и победный мяч в матче был забит именно Беренгером на предпоследней минуте поединка.

"Мы были лучше в матче с впечатляющей атмосферой. Рад снова забить и принести команде победу. Нелегко обыграть Барселону и Реал. За этим стоит много работы", — приводит слова Беренгера пресс-служба "басков" в твиттере.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Атлетик — Реал.