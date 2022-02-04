Форвард "басков" поделился своими мыслями после игры с Реалом.
Алекс Беренгер, Getty Images
04 февраля 2022, 10:20
Нападающий Атлетика Алекс Беренгер прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании против мадридского Реала (1:0).
Отметим, что единственный и победный мяч в матче был забит именно Беренгером на предпоследней минуте поединка.
"Мы были лучше в матче с впечатляющей атмосферой. Рад снова забить и принести команде победу. Нелегко обыграть Барселону и Реал. За этим стоит много работы", — приводит слова Беренгера пресс-служба "басков" в твиттере.
На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Атлетик — Реал.