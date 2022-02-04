Испания

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Атлетик ознаменовал победу над Реалом подписанием нового контракта с Даниэлем Вивианом — сообщил официальный сайт клуба из Страны басков.

22-летний защитник подписал соглашение с клубом до июня 2026 года.

Вивиан на данный момент провел лишь 1 поединок в составе сборной Страны басков.

Даниэль выступал за Бильбао Атлетик (48 матчей во всех турнирах, 4 гола) и за Мирандес на правах аренбы (32, 2). За Атлетик Бильбао пока не выступал.